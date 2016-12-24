В калининградском "Эльдорадо" объяснили пустые полки и закрытые магазины

Владельцы магазинов сети "Эльдорадо" в Калининграде объяснили, почему в последнее время их торговые точки встречали посетителей пустыми полками или закрытыми дверями.
Уже больше двух месяцев калининградские магазины с цифровой и бытовой техникой, на входе у которых красуется знакомая всем бело-красная вывеска "Эльдорадо", удивляют горожан сначала отсутствием выбора, потом 50%-скидками на все товары, а потом и полным отсутствием последних.
Сегодня торговая точка, расположенная на цокольном этаже ТЦ"Акрополь" и вовсе была закрыта, а на её дверях красовались сразу два объявления, говорящие о том, что данный магазин "закрыт по техническим причинам" и "временно не работает".
Судя по фотографиям с голыми полками и безлюдными помещениями, которые калининградцы выкладывают в соцсети, в других магазинах калининградских "Эльдорадо" дела обстоят не намного лучше.
Как сообщили Клопс.Ru в главном офисе "Эльдорадо", все четыре калининградских магазина работают под франшизой сети "Эльдорадо", поэтому и перебои с поставками товаров - это не проблема всей компании, и спрашивать о причинах происходящего необходимо местных бизнесменов.
В ООО "Эльдорадо - Калининград" корреспонденту Клопс.Ru сообщили, что ни о банкротстве, ни о полном закрытии, ни даже о реорганизации торговых точек, речи пока не идет. Всё дело в том, что компания не смогла получить в запланированные сроки банковский кредит на закупку новых товаров.
"Ни для кого не секрет, что в 2016 году требования банков ужесточились в отношении выдачи кредитов бизнесу, и данный процесс стал более длительным. Наша компания ожидала финансирования в ноябре, но, к сожалению, этот процесс перенесён на январь 2017 года. Покупательский спрос в нашей сети в 2016 году показал хороший рост и к ноябрю месяцу была продана значительная часть товара, а новые запланированные закупки не состоялись, в связи с чем, в данный момент наблюдается товарный дефицит на наших полках", - поясняется в официальном ответе компании.
В калининградском "Эльдорадо" так же сообщили, что наладится ситуация, к сожалению, только в 2017 году.
"К сожалению, в этом году мы не сможем порадовать жителей нашей области традиционными новогодними распродажами, но уже к концу января мы ожидаем поступление новых товарных линеек бытовой техники и электроники по хорошим ценам, - пояснили в компании. - Хотели бы отметить, что проблема товарного дефицита коснулась только магазинов "Эльдорадо", расположенных в Калининграде".
Напомним, что с 10 декабря сеть "Седьмой континент" в Калининграде прекратила
приём товаров у поставщиков, и практически сразу же устроила распродажу всех товаров.
В итоге супермаркеты закрылись, а все торговые помещения, принадлежавшие ОАО "Седьмой континент" были проданы компании "Дикси".
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