В России собираются ввести штрафы за публичное осквернение произведений искусства
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий введение штрафов и обязательных работ за публичное осквернение произведений искусства и срыв выставок и концертов. Об этом сообщается
на официальном сайте ГД.
Авторы документа считают, что в стране существует необходимость ввести в Кодекс об административных правонарушениях отдельные пункты, направленные на защиту от осквернения, уничтожения или порчи публично демонстрируемых произведений искусства. Законопроект направлен также на защиту произведений "во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичного показа фильма".
Документ предлагает дополнить кодекс статьями "Публичное осквернение публично демонстрируемых произведений" и "Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма".
Согласно проекту закона, предлагается ввести наказание за указанные действия в виде штрафов в размере от 30 до 50 тысяч рублей или исправительных работ на срок до 120 часов.
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