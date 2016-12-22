Варвару Караулову признали виновной в попытке присоединиться к ИГ (дополнено)

Московский окружной военный суд в четверг, 22 декабря, начал выносить обвинительный приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой (она изменила имя на Александру Иванову), которая пыталась присоединиться к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА "Новости".



Судья Александр Абабков постановил, что Иванова, "являясь сторонницей радикальных исламских взглядов, решила принять участие в деятельности террористической организации".



В настоящее время чтение приговора продолжается. К какому наказанию приговорят Караулову, будет озвучено в конце приговора.



Напомним, что в июне текущего года Караулову и ещё 12 россиян



Родители девушки говорили, что она стала жертвой вербовщика. Адвокаты настаивали на невиновности подсудимой. Они отмечали, что девушка просто хотела быть со своим возлюбленным. Напомним, что в июне текущего года Караулову и ещё 12 россиян задержали при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. По версии следствия, все задержанные пытались присоединиться к ИГ.Родители девушки говорили, что она стала жертвой вербовщика. Адвокаты настаивали на невиновности подсудимой. Они отмечали, что девушка просто хотела быть со своим возлюбленным.

В 14:45 стало известно, что Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Прокуратура просила посадить её на пять лет. Адвокат осуждённой Илья Новиков сообщил, что защита Карауловой планирует обжаловать приговор.