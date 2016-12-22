В России собираются ввести уголовную ответственность за нарушения при использовании пиротехники
В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности за нарушения при использовании пиротехники. Об этом пишет РИА "Новости".
В случае принятия закона отвечать придётся за нарушение правил хранения, использования, перевозки салютов и других пиротехнических изделий.
Предлагается наказывать нарушителей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо заключением на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности, если неосторожность повлекла причинение тяжкого вреда здоровью. Если кто-то погиб, наказывать предлагают лишением свободы на срок до пяти лет. Если погибло более двух человек, то деяние наказывается лишением свободы до семи лет.
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