В России собираются ввести уголовную ответственность за нарушения при использовании пиротехники

В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности за нарушения при использовании пиротехники. Об этом пишет РИА "Новости".



В случае принятия закона отвечать придётся за нарушение правил хранения, использования, перевозки салютов и других пиротехнических изделий.



Авторы инициативы вспомнили про Авторы инициативы вспомнили про пожар в торговом центре "Сити" в Калининграде, а также взрыв нелегального склада пиротехники в Орле и пожар на складе с салютами под Екатеринбургом.



Предлагается наказывать нарушителей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо заключением на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности, если неосторожность повлекла причинение тяжкого вреда здоровью. Если кто-то погиб, наказывать предлагают лишением свободы на срок до пяти лет. Если погибло более двух человек, то деяние наказывается лишением свободы до семи лет.