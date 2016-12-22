Янтарный комбинат оштрафовали на миллион рублей за срыв контракта

Янтарному комбинату придётся заплатить за срыв контракта крупный штраф и отдать янтарь. Как пишет газета "Жизнь Янтарного", Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск компании "Научно-производственное объединение "Янтарь" о взыскании с предприятия почти 1 миллиона рублей в качестве процентов за пользование деньгами, которые НПО год назад перечислило в качестве предоплаты за янтарь. Уплачено было 11,7 миллиона рублей, но камень компания так и не получила.



Договор купли-продажи 2,6 тонны янтаря (в том числе и ценных фракций) был заключён в августе 2015 года. Однако в конце октября 2015 года комбинат отгрузил 400 кг худшей из закупаемых фракций на 16,5 тысячи рублей. На этом отгрузки прекратились.



15 декабря сотрудник отдела продаж Янтарного комбината Куличкова по телефону уверила покупателей, что остальной товар можно будет забрать 17 декабря. НПО "Янтарь" даже арендовала автомобиль для отгрузки. Однако 17 декабря покупателю было немотивированно отказано в выдаче оплаченного товара.



Устав ждать ответа от комбината, в конце мая 2016 года компания подала иск.



"Стоит отметить, что уже после заключения контракта с НПО "Янтарь", в октябре 2015 года, комбинат радикально поднял цены. Так, если ещё в сентябре 2015-го фракция +32 стоила 18,6 тыс. руб. за килограмм, то с 20 октября цена поднялась до 117,4 тыс. руб. Фракция +23 выросла в цене до 54,4 тыс. руб. за килограмм против 11,1 тыс. руб. месяцем ранее. Янтарь фракции +16 теперь подорожал с 6,7 до 23,3 тыс. рублей", — отмечается в статье.



В результате рассмотрения дела в суде НПО "Янтарь" выиграла иск и теперь должна получить обещанный янтарь и штраф за просрочку.