"Нельзя отщипывать по кусочкам": какой архитекторы видят территорию вокруг стадиона "Балтика" (проект)

Архитектор Олег Васютин представил своё видение территории в районе улиц Дмитрия Донского, Гостиной и проспекта Мира. В среду, 21 декабря, проект был представлен на градостроительном совете. По задумке авторов, здания будут окружать зелёную площадь, выполненную в форме овала.

По словам Васютина, Калининград потерял свои "градостроительные иконы" и есть возможность их "дописать", в том числе и за счёт стадиона "Балтика" и территории вокруг него. "Город должен вырастать, уплотняться. Пространства должны гармонизироваться, — заявил во время своей презентации Олег Васютин.

Такой архитектор видят территорию вокруг стадиона "Балтика"

Реакция на представленную концепцию была неоднозначной. Присутствовавшие на градостроительном совете специалисты признали, что необходимо работать с этой территорией, но очень аккуратно. Архитектор Ольга Мезей считает, что без жилья эти восемь гектаров будут "мёртвыми", а нежилых зданий не хватит на такой участок.

"Сейчас это закрытая спортивная зона для населения. Город фактически ничего от этой территории не имеет, но есть постоянное желание залезть и отщипнуть оттуда по кусочкам. Однако такой метод, как не отщипывать по кусочкам, а застроить комплексно, в корне неверен. Мы должны оставить территорию жителям, убрав забор. Застроить это спортивное ядро — это преступление", — заявила Мезей.

Главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне попросил быть внимательнее к выбору выражений и заявил, что речь не идёт о том, что необходимо застраивать территорию: "Конечно, всем бы понравились картины, на которых грибы и одуванчики собирают".

"Эта территория всегда была очень политизирована, потому что находится в таком месте. Сначала надо сформировать позитивное общественное мнение. Это ведь не Дом Советов, который мы практически каждое утро то сносим, то оставляем. Чтобы не открыть ящик Пандоры, необходимо очень аккуратно обсуждать эту тему. Пока это преждевременно", — заявил бывший главный архитектор Александр Башин.

После совета Вячеслав Генне пояснил, что застраивать территорию никто не собирается. "Мы Васютину сказали: "Представь, что ты градостроитель. На тебя не давят социологические опросы. Можешь посмотреть с чистого листа, придумать какую-то идею?" Ещё есть две работы на эту территорию. Одна, сразу скажу, с элементами застройки — гостиница, ещё что-то. Есть правительственная концепция, очень ландшафтно-созерцательная: бабочки, сачки, огромный пруд", — отрезал главный архитектор.

При этом Генне подчеркнул, что необходимо быть готовыми к развитию темы. "Никто пока ничего выбирать не будет. Мы пока разговариваем об этом. Вот когда нам скажут: "Всё, вспышка! Провели чемпионат. Занимаемся территорией"... Может, его вообще реконструируют под центральный стадион "Балтики", — подчеркнул он.