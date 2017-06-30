В Калининграде собирают деньги в помощь трёхлетнему мальчику с нефробластомой



В мае этого года мама Гоши заметила у сына образование в брюшной полости и отправилась в поликлинику. На УЗИ у Гоши обнаружили образование правой почки и поставили диагноз "нефробластома правой почки".



Мальчика отправили в Детскую областную больницу на предоперационную химиотерапию. После её окончания Гоша в срочном порядке улетел с мамой в Москву, в Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, на операцию.



Сейчас малыш в Москве, после операции его уже перевели из реанимации в отделение. Впереди ещё долгое восстановление после оперативного вмешательства, возвращение домой и продолжение курса химиотерапии в Калининградской детской областной больнице.