В Калининграде собирают деньги в помощь трёхлетнему мальчику с нефробластомой
В мае этого года мама Гоши заметила у сына образование в брюшной полости и отправилась в поликлинику. На УЗИ у Гоши обнаружили образование правой почки и поставили диагноз "нефробластома правой почки".
Мальчика отправили в Детскую областную больницу на предоперационную химиотерапию. После её окончания Гоша в срочном порядке улетел с мамой в Москву, в Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, на операцию.
Сейчас малыш в Москве, после операции его уже перевели из реанимации в отделение. Впереди ещё долгое восстановление после оперативного вмешательства, возвращение домой и продолжение курса химиотерапии в Калининградской детской областной больнице.
Материальное положение у семьи очень тяжёлое: родители в разводе, у Гоши есть старший брат Денис, которому в следующем году в школу, маме Ольге в связи с заболеванием младшего сына пришлось уволиться с работы, а документы на инвалидность ребёнку только оформляются. Сбор открывается для компенсации проезда к месту лечения и обратно. Семье необходимо 21 705 рублей. О том, как помочь Гоше и другим детям, читайте на сайте центра "Верю в чудо".
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