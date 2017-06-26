В Калининградской области смертность в больницах от инфарктов почти вполовину ниже, чем по России
В Калининградской области смертность от инфарктов в больницах вполовину ниже, чем в СЗФО и в целом по России. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства по результатам экспертного совета по здравоохранению комитета Верхней палаты российского парламента по социальной политике.
В прошлом году удалось госпитализировать 97% "сердечных" больных при рекомендуемом общероссийском нормативе в 70%, что, в свою очередь, способствовало снижению госпитальной смертности в Калининградской области до 24,7 на 10 тысяч населения (по России — 42,8 на 10 тысяч, в СЗФО — 47,7). В итоге в 2016 году от инфаркта миокарда в стационарах умерло на 25 человек меньше, чем годом ранее.
На совете по здравоохранению подчеркнули, что в регионе ежегодно растёт число дистанционно переданных ЭКГ по системе "Тредекс" бригадами СМП на круглосуточный консультативный пост Городской станции скорой медицинской помощи. В 2016 году их было около 30 тысяч — на 4,5 тысячи больше, чем в 2015. Более чем в полтора раза увеличилось проведение тромболитической терапии на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи пациентам с инфарктами миокарда — с 61 до 102.
По словам руководителя кардиологической службы области, в настоящее время в регионе насчитывается 235 коек кардиологического профиля, из которых 21 — реанимационная.
"Посетив центр ВМТ под Калининградом, можно утверждать, что помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе организована на высоком уровне, — отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова. — Мы видим, что население может получать такую помощь непосредственно в регионе. Кроме того, снижена инвалидизация пациентов после перенесённого острого коронарного синдрома".
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