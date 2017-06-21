В Калининграде на 90 дней закрыли кондитерское производство из-за санитарных нарушений

В Калининграде на 90 суток закрыли ООО "Николаенков". Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области.



"По факту зарегистрированной заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди населения, в кондитерском цехе выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что подтверждено результатами лабораторных исследований", — отмечается на сайте Роспотребнадзора.



В отношении ООО "Николаенков" управление возбудило дело об административном правонарушении. Чтобы предотвратить причинение вреда жизни и здоровью населения, деятельность фирмы временно прекращена, материалы были переданы в суд. 20 июня 2017 года Ленинградский районный суд Калининграда признал виновным ООО "Николаенков" в совершении выявленных нарушений. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кондитерского цеха сроком на 90 суток.