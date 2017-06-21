В Калининграде приостановили деятельность медцентра из-за санитарных нарушений
В Калининграде приостановили деятельность ООО "Медицинский оздоровительный центр КЕНТАВР" в связи с нарушениями санитарного законодательства. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Проверка показала, что в центре нарушали требования к уборке и дезинфекции, отсутствует контроль за качеством предстерилизационной очистки медицинского инструментария, не соблюдаются требования по профилактической иммунизации персонала, медработники нарушают правила гигиены рук.
Дело об административном правонарушении передали в Центральный районный суд, который постановил приостановить деятельность хозяйствующего субъекта на девяносто суток.
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