В Калининграде приостановили деятельность медцентра из-за санитарных нарушений

В Калининграде приостановили деятельность ООО "Медицинский оздоровительный центр КЕНТАВР" в связи с нарушениями санитарного законодательства. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.



Проверка показала, что в центре нарушали требования к уборке и дезинфекции, отсутствует контроль за качеством предстерилизационной очистки медицинского инструментария, не соблюдаются требования по профилактической иммунизации персонала, медработники нарушают правила гигиены рук.



Дело об административном правонарушении передали в Центральный районный суд, который постановил приостановить деятельность хозяйствующего субъекта на девяносто суток.