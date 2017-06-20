В Калининграде впервые провели две детские операции на оборудовании стоимостью 10 млн рублей

В калининградской Детской областной больнице провели первые две операции с помощью нового артроскопического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Стоимость подаренной Детской областной больнице артроскопической стойки составила около десяти миллионов рублей. Она в Калининграде появилась усилиями специалистов лечебного учреждения, детского благотворительного фонда из Санкт-Петербурга и одной из московских частных компаний.



Для работы с использованием новой аппаратуры два травматолога Детской областной больницы прошли обучение на базе Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени P.P. Вредена Минздрава России (Санкт-Петербург). После обучения 20 июня врачи самостоятельно провели две хирургические операции с использованием артроскопической стойки.



"Ранее маленьких пациентов с травмами и различными патологиями суставов нам приходилось отправлять в федеральные медицинские центры, — говорит Александр Маляров. — Теперь подобные вмешательства на базе больницы будут проводиться регулярно. Для этого наши специалисты обладают всеми необходимыми знаниями и навыками".



Уточняется, что артроскопия — это малоинвазивный метод вмешательства, методика эндоскопического исследования, которая позволяет специалисту увидеть все части сустава с помощью специальной эндовидеокамеры, соединённой с артроскопом. Цветное изображение проецируется на видеомонитор. Для проведения артроскопии сустав наполняют стерильной жидкостью и непрерывно его промывают во время операции с помощью артропомпы. Затем через маленький разрез в сустав вводят артроскоп. Для того чтобы "прощупать" с помощью хирургического зонда различные структуры сустава, производится ещё один прокол. Таким образом, до хирургического вмешательства весь сустав может быть обследован и проанализирован при помощи одного разреза.