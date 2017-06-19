Опрос ОНФ: каждый второй врач хочет перейти из государственной больницы в частную

Более половины медработников (а значит, каждый второй врач) хотели бы перейти из государственной медицины в коммерческий сектор. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта по итогам опроса, который организация провела совместно с Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье".



При этом, согласно опросу, каждый четвёртый врач сегодня уже работает или подрабатывает в коммерческих клиниках (6% врачей работают там на полную ставку), и только каждый пятый (22%) хочет остаться в государственных больницах и поликлиниках.



"Мы видим, что работа в государственной медицине становится всё менее популярной, во многом — из-за высоких нагрузок и низких зарплат, — отмечают в пресс-службе ОНФ. — Следствием этого становится дефицит кадров, снижение доступности медпомощи для населения и ещё больший рост нагрузки на медработников. Получается, что поручения президента, касающиеся кадровой политики в здравоохранении, к сожалению, исполняются только на бумаге".



Кроме того, оказалось, что большинство врачей и среднего медперсонала не знают, какой процент от тарифа ОМС на оказанные медицинские услуги идёт в их зарплату. Две трети медперсонала утверждают, что количество пациентов, принятых или пролеченных в рамках ОМС, вообще никак не отражается на размере их заработной платы.