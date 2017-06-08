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Главная Новости Здоровье

В Калининграде собирают деньги на лечение трёхлетнему мальчику с опухолью почки

13:49
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Архив Клопс.Ru
В Калининграде собирают деньги на обследование и лечение трёхлетнему Ростиславу Квашенкину, которому диагностировали нефробластому. Об этом сообщается на сайте благотворительного центра "Верю в чудо".

В январе 2017 года мальчика отправили на УЗИ из-за крови в моче. Обнаружив объёмное образование левой почки, ребёнка срочно госпитализировали в Калининградскую детскую областную больницу, где и установили точный диагноз — "нефробластома".

Ростислава в срочном порядке перевели в отделение онкогематологии и незамедлительно назначили курс химиотерапии.

"Первый курс химии нам дался с трудом, — рассказывает Елена, мама мальчика. — Постоянно повышалась температура, скакало давление, не было аппетита… Ростюшка и сейчас, после долгих процедур и обследований, очень слаб, болезнь забрала у него все силы. Даже на любимые игры, самые неподвижные, сил у Ростислава хватает всего на несколько минут, а потом снова хочется лечь и отдохнуть".

В апреле после изнурительных процедур в Детской областной Ростислава отправили в Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина в Москве. Там у семьи мальчика возникли трудности: мест в центре не оказалось, на всё время обследования и лечения маме и малышу пришлось снимать жильё, к тому же выяснилось, что дополнительное обследование, срочно необходимое мальчику перед операцией, не оплачивается по государственной квоте.

А после операции потребовались лекарственные препараты и специализированные послеоперационные пластыри для медицинского ухода. В конце апреля Ростислав вернулся в Калининград.

12 мая свое трёхлетие малыш отпраздновал в Детской областной больнице, где ему проводили полихимиотерапию. Со дня на день мальчика должны выписать домой на восстановление после болезненных процедур.

"Шансы на выздоровление есть, но это ещё длительный, сложный и дорогостоящий процесс", — рассказали волонтёры.

Теперь ребёнку нужны дополнительные обследования и лекарственные препараты. В связи с болезнью сына мама не может выйти из только что закончившегося декрета на работу, в семье один кормилец — отец, доходы которого не позволяют оплатить дорогостоящее лечение сына.

"Ростислав верит, что вскоре всё будет, как прежде. Он будет дома, со своими игрушками и котёнком, которого мы обещали подарить малышу сразу же, как доктор разрешит, они вместе будут встречать папу с работы…Только надо чуточку потерпеть", — говорит Елена Квашенкина.

О том, как помочь Ростиславу и другим детям, узнайте на сайте "Верю в чудо".

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