За неделю в Калининграде трое детей подхватили скарлатину
В Калининграде на прошлой неделе (с 29 мая по 4 июня) трое детей заболели скарлатиной. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Все трое малышей посещали детсады в Калининграде. Кроме того, было зарегистрировано 218 случаев заболевания ветряной оспой, в том числе 176 случаев у детей, посещающих детские организованные коллективы (30 школьников и 146 детей, посещающих детские сады).
Кроме того, за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 2 526 жителей области, в том числе 1 696 детей в возрасте до 14 лет. За неделю в инфекционные стационары госпитализировано 28 заболевших, из них 16 детей в возрасте до 14 лет.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.