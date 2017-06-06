За неделю в Калининграде трое детей подхватили скарлатину

В Калининграде на прошлой неделе (с 29 мая по 4 июня) трое детей заболели скарлатиной. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.



Все трое малышей посещали детсады в Калининграде. Кроме того, было зарегистрировано 218 случаев заболевания ветряной оспой, в том числе 176 случаев у детей, посещающих детские организованные коллективы (30 школьников и 146 детей, посещающих детские сады).



Кроме того, за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 2 526 жителей области, в том числе 1 696 детей в возрасте до 14 лет. За неделю в инфекционные стационары госпитализировано 28 заболевших, из них 16 детей в возрасте до 14 лет.