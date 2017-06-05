Неудачно спрыгнул с турника: после травмы у 13-летнего гусевца обнаружилось редкое заболевание

В Калининградской области собирают деньги на анализы и дальнейшее лечение 13-летнему Даниле Тулупову, у которого обнаружилась аномалия развития сосудистой системы. Об этом рассказали в благотворительном центре "Верю в чудо".



До семилетнего возраста все плановые медосмотры показывали, что мальчик здоров. Однако в 2009 году Данил неудачно спрыгнул с турника. Придя домой, он почувствовал слабость и головокружение. Родители вызвали скорую. В ЦРБ Гусева Дане поставили сотрясение, но лучше мальчику не становилось. Его перевели в травматологическое отделение Калининградской детской областной больницы.



В Калининграде Дане сделали томографию и обнаружили кровоизлияние. А после МРТ установили причину — артериовенозная мальформация сосудов правой височной доли. Это врождённая аномалия развития сосудистой системы головного мозга. Заболевание тяжёлое, но поддаётся лечению. АВМ сопутствуют постоянные кровоизлияния в мозг, причиной может стать все что угодно: споткнулся, высоко прыгнул или неудачно повернулся…



"Как-то у сына случилось кровоизлияние, когда Даня просто сидел и смотрел телевизор. Вдруг он начал плакать от сильного головокружения, у него началась рвота, нам снова пришлось госпитализироваться", — рассказывает Любовь, мама мальчика. На ноги ребёнка поставить можно, но это долгий, сложный процесс.



Сейчас Данилу отправили на лечение в НИИ им. Поленова в Санкт-Петербург, где ребёнку пришлось пройти восемь этапов эмболизации. После четвёртого этапа у Дани появилась слабость мышц лица (парез правой части лица).



Мальчику уже 13 лет, родители пытаются не прерывать лечение, каждые полтора года с боем выбивают квоты в федеральные центры. На начало июля 2017 года мальчику назначено лечение в НИИ им. Бурденко (Москва). Процедура, которая ожидает подростка, называется "Гамма-нож" — это высокоточное одномоментное облучение различных патологических образований головного мозга. На саму процедуру выделена квота. Но перед этим необходимо предоперационное обследование стоимостью 51 000 рублей и оплата анализов — ещё 11 546, 40 рубля. Эти процедуры не входят в выделенную государством квоту.



"Данил очень активный ребёнок, он так переживал, когда его отправили на домашнее обучение. В период, когда ему было лучше, нам с мужем пришлось пойти ему на уступки и разрешить ходить в школу. Сейчас состояние ухудшилось, последние две четверти мы снова перешли на домашнюю школьную программу", — рассказывает Любовь Тулупова.