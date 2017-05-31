В Калининградской области пенсионерку с подозрением на микроинсульт скорая десять часов возила по больницам

В Калининградской области пожилую пациентку, у которой медики подозревали микроинсульт, отказывались принимать больницы региона. Об этом Клопс.Ru сообщила внучка пенсионерки Татьяна.



Женщина рассказала, что её 87-летней бабушке, страдающей сахарным диабетом, стало плохо в понедельник, 29 мая: нарушилась речь, стало тяжело дышать. Родные вызвали скорую, приехавшая бригада заподозрила у больной микроинсульт и повезла её в Зеленоградскую центральную районную больницу. Однако там пациентку отказались принять.



Как пояснил Клопс.Ru заместитель главврача Зеленоградской больницы Михаил Друкер, пожилая женщина по полису приписана к Пионерскому и должна проходить лечение там. Пациентку отправили в пионерскую больницу, однако там её тоже не стали брать на лечение и направили в Калининград. Дело в том, что, по словам Друкера, при подозрении на инсульт необходимо сделать компьютерную томографию, а соответствующим оборудованием располагают только учреждения Калининграда.



"Бабушку даже не было возможности покормить, — сетует внучка. — Нас отправили в БСМП, там наконец-то приняли. Бабушку положили в коридор, где к ней никто не подходил больше часа. Наконец подошёл хирург. А бабушке три недели назад ампутировали палец из-за диабета, и он стал снимать повязку, чтобы осмотреть. Я сказала: "Пожалуйста, аккуратнее", — очень вежливо. Врач стал возмущаться и отказался работать дальше. Он бросил перчатки и сказал: "Делайте всё сами". В итоге я сама делала перевязку".



В госпитализации пенсионерке в БСМП отказали и отправили снова в Пионерский. Там пациентку наконец-то приняли. Правда, по словам Татьяны, со вчерашнего дня и до сих пор пожилой женщине не было назначено никакого лечения. Всего скорая возила пациентку по больницам с десяти утра до восьми вечера.



В региональном министерстве здравоохранения Клопс.Ru сообщили, что с ситуацией ознакомились и будут разбираться.