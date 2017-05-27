Роспотребнадзор советует россиянам перед поездкой в Европу привиться от кори

В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам перед путешествием в Европу получить прививку против кори. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ведомства.



"В Европейском регионе продолжается вспышка кори. В эпидемический процесс вовлечены: Австрия, Чехия, Италия, Португалия, Венгрия, Исландия, Словакия, Испания, Швеция", — отметили в ведомстве.



Сообщается, что наиболее Сообщается, что наиболее сложная обстановка складывается в Румынии , где с начала прошлого года заболели почти шесть тысяч человек, 25 из них умерли. Вспышкой охвачено 39 из 42 районов страны.



Основная причина распространения инфекции — недостаточный охват населения иммунизацией против кори. В Роспотребнадзоре напоминают, что корь — острая болезнь вирусной природы с воздушно-капельным механизмом передачи, она очень заразна: практически все, кто контактирует с больным и не имеет прививок против этой инфекции, заболевают.



Первые признаки заболевания проявляются на 10–21-й день после заражения и характеризуются повышением температуры тела до 38 °С и выше, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением конъюктивы. Затем, обычно на 13–14-й день, за ушами и на щеках появляется пятнисто-папулёзная сыпь, для которой характерно поэтапное высыпание: в течение суток сыпь распространяется на лицо и шею, на вторые сутки — на грудь и руки, на третьи сутки — на всю поверхность туловища и ноги. Сыпь сохраняется в течение 3–4 суток, угасание её также начинается с лица.



Корь опасна осложнениями: у каждого десятого ребёнка, заболевшего корью, развиваются пневмонии, тяжёлые отиты, стоматиты. К тяжёлым осложнениям в любом возрасте относятся: менингоэнцефалит, энцефалопатия, полиневрит, серозный менингит, энцефаломиелит.



Человек с шести и до 55 лет включительно должен иметь две прививки против кори. Прививки проводятся по месту жительства бесплатно.