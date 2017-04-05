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Главная Новости Здоровье

Восьмилетнему калининградцу с тяжёлой формой ДЦП собирают деньги на кресло-коляску

15:47
  574 1
  • Егор
Егор
Фото с сайта фонда "Верю в чудо"
Восьмилетнему калининградцу Егору Большову, страдающему тяжёлой формой ДЦП, собирают деньги на кресло-коляску, без которой он не может передвигаться. Об этом в среду, 5 апреля, сообщается на сайте благотворительного фонда "Верю в чудо".

У мальчика тяжёлая форма церебрального паралича, которая тяжело поддаётся лечению.

"Из-за непроизвольных движений Егору стоит большого труда почесать себе нос или просто взять ложку в руки. Каждое движение — это труд и борьба с гиперкинезами (патологическими внезапно возникающими непроизвольными движения в различных группах мышц). Егор не может самостоятельно сидеть, он ещё не сделал свои первые шаги, но в интеллектуальных делах Егору под силу всё: он уже вовсю считает и читает", — рассказывают волонтёры.

Однако родители очень надеются, что в этом учебному году Егор отправится в школу.

"Мы не сидим сложа руки и постоянно проходим лечение, но чудес с таким заболеванием, к сожалению, не бывает," — рассказывает Анна, мама Егора Большова.
 
Весь образ жизни Егора зависит от кресла-коляски. Четыре года назад Егор уже участвовал в городском марафоне "Ты нам нужен": тогда семье мальчика помогли приобрести специализированное кресло-коляску с необходимыми требованиями, но Егор растёт, и коляска ему уже просто мала.

"К сожалению, та модель, что выдают Егору бесплатно по инвалидности, просто не подходит для нашего диагноза. Коляска должна быть оснащена абдуктором, подголовником для фиксации головы, специальными боковыми фиксаторами, которые непосредственно касаются тела ребёнка и дают ему дополнительную поддержку, а также специальными ремнями", — рассказала мама мальчика.

Детская коляска для детей с ДЦП должна быть лёгкой, удобной, быстро складываться, хорошо амортизировать неровности. Кроме того, спинка должна раскладываться до горизонтального положения, ведь зачастую у ребёнка с таким диагнозом сильное искривление позвоночника, он долгое время не может находиться в вертикальном положении из-за болей в спине. Коляска, которая подходит по всем требованиям, стоит 192 714 рублей.

В семье Большовых работает только отец, купить такую коляску у родителей нет возможности, ведь мальчику необходимо постоянное лечение, реабилитация, а лекарства, которые выписывают врачи, часто не входят в перечень бесплатных. Именно поэтому семья вновь, спустя четыре года, подала заявку на участие в городском марафоне "Ты нам нужен": в надежде, что ей помогут приобрести новое кресло-коляску для ребёнка.

О том, как помочь Егору и другим детям, вы можете узнать на сайте благотворительного центра.
 

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vasvlasov
vasvlasov #
17:40
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