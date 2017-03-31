Прокуратура: стационар и акушерское отделение горбольницы Советска не обеспечены резервным электропитанием
Городская больница Советска не соблюдает требований законодательства об основах здравоохранения. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Проверка установила, что ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" не имеет автономного источника резервного электропитания для обеспечения бесперебойной работы в случае аварийного отключения электричества в здании многопрофильного круглосуточного стационара (ул. 9 Января, д. 13) и в зданиях акушерско-физиологического отделения (ул. Серова, д. 9, д. 11).
"Это снижает качество оказания медицинской помощи гражданам, а также может привести к неоказанию своевременной (экстренной) медицинской помощи, что может повлечь угрозу жизни и здоровью пациентов", — отметили в прокуратуре.
Прокурор города направил в суд иск с требованием обеспечить горбольницу автономными резервными источниками питания, которые позволяли бы поддерживать нормальную работу медицинского оборудования, многопрофильный круглосуточный стационар и акушерско-физиологическое отделение в период аварийного отключения электроснабжения.
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