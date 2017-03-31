В калининградском перинатальном центре провели уникальную операцию

В региональном перинатальном центре впервые провели уникальную операцию по внутриутробному внутрисосудистому переливанию крови ещё не родившемуся ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



Помогают при резус-конфликтной беременности специалисты перинатального центра акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского института БФУ им. И. Канта, кандидат медицинских наук Николай Никишов и акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Татьяна Ходосова, которые прошли специальную подготовку в Москве на базе Центра планирования семьи и репродукции, перинатального медицинского центра "Мать и дитя".



Согласно статистическим данным, резус-несовместимость встречается примерно в каждом десятом браке, а частота гемолитической болезни составляет около 1,5–2 %. По словам главного врача регионального перинатального центра Ольги Грицкевич, на сегодняшний день внутриутробное внутрисосудистое переливание крови плоду — это наиболее эффективный метод лечения его гемолитической болезни, возникающей из-за несовместимости крови матери и ребёнка.



Пациентка, которой была проведена данная процедура, обратилась в центр, когда срок беременности был 16 недель. Предшествующая беременность у неё закончилась рождением недоношенного ребёнка с тяжёлой отёчной формой гемолитической болезни. Тогда малыша спасти не удалось. Прогноз для вынашивания данной беременности также был неоднозначным", — рассказал главврач центра.



Первое внутриутробное переливание крови женщине провели 13 февраля. Операция прошла успешно. Повторное переливание крови было проведено 28 февраля.



На 32-й неделе состояние плода потребовало экстренного родоразрешения, и 3 марта на свет появилась девочка.



Её назвали Анечкой, — сообщила Ольга Грицкевич. — Пройдя лечение в отделении реанимации новорождённых, малышка затем была переведена на этап выхаживания, и на сегодняшний день Анечка продолжает лечение в отделении патологии новорождённых перинатального центра".



Главврач также подчеркнула, что алгоритм обследования и лечения пациенток с резус-конфликтной беременностью, внедрённый в главной медицинской организации родовспоможения региона, позволит снизить перинатальные потери, сократить число преждевременно родившихся детей, количество малышей с тяжёлыми формами гемолитической болезни.