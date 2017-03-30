На работу бюро медико-социальной экспертизы в 2016 году поступило 130 тысяч жалоб от россиян

Общественный совет при региональном министерстве здравоохранения признал работу бюро медико-социальной экспертизы в 2016 году неудовлетворительной. Об этом сообщается на сайте благотворительного центра "Верю в чудо".

Только за 2016 год в администрацию Президента РФ поступило более 130 000 жалоб на работу бюро медико-социальной экспертизы. В связи с этим было решено собрать общественный совет при министерстве здравоохранения Калининградской области с целью улучшения и повышения эффективности работы бюро в регионе.

Основная масса пациентов, оформляющих инвалидность, сталкивается с нехваткой информации о порядке подачи документов, об условиях приёма граждан бюро медико-социальной экспертизы. Порой ни врачи на местах, ни сами люди не знают, где взять информацию о том, как получить инвалидность", — отметили в фонде.

На совете, который прошёл 28 марта, присутствовали представители министерства здравоохранения, бюро медико-социальной экспертизы, крупнейших общественных организаций области. Основным докладчиком выступила Зарина Бесаева, руководитель бюро МСЭ Калининградской области.

По словам Бесаевой, в текущем году только в бюро педиатрической медико-социальной экспертизы было принято 1 892 ребёнка. Каждому ребёнку, получившему статус "инвалид", разработали индивидуальную программу реабилитации. Ведётся работа по улучшению условий освидетельствования граждан, создан отдел по работе с обращениями граждан.

Несмотря на это, работу бюро МСЭ участники заседания признали неудовлетворительной и выдали предписания относительно улучшения условий приёма граждан как взрослого, так и педиатрического бюро. Обсуждалась и этика в отношении работы с пациентами, а также порядок обжалования результатов медико-социальной экспертизы.

"Благотворительный центр "Верю в чудо" внёс предложение по информационной доступности о МСЭ для пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, — отметила Ирина Бобокина, юрист, координатор хосписно-паллиативной службы "Верю в чудо". — Какой комплект документов необходим при подаче на инвалидность, правильность оформления этих документов, режим работы бюро, дни приёма документов. После установления категории инвалидности необходимо информирование граждан об их правах: куда идти далее, что делать, какие льготы предусмотрены по их инвалидности".

Стоит отметить, что с 2016 года действует новая система установления дееспособности граждан: трудоспособность населения оценивается в процентах. В случае с детским населением инвалидность присваивается ребёнку, потеря трудоспособности и навыков самообслуживания которого составляет более 40%.