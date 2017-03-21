Президент Путин высказал своё мнение о дефиците врачей и хамстве в регистратурах

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть ещё много нерешённых проблем в сфере здравоохранения, среди которых — дефицит врачей и хамство в регистратурах медучреждений. Слова главы государства цитирует РИА "Новости".



"Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные изменения, у нас ещё много, очень много нерешённых проблем. Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населённых пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. А в регистратурах часто ещё встречается и хамство", — заявил Путин на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



По мнению президента, в стране предстоит создать действительно современную систему здравоохранения, причём на всех уровнях — от первичного звена до федеральных клиник, систему, которая соответствует самым высоким мировым стандартам.