Президент Путин высказал своё мнение о дефиците врачей и хамстве в регистратурах
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть ещё много нерешённых проблем в сфере здравоохранения, среди которых — дефицит врачей и хамство в регистратурах медучреждений. Слова главы государства цитирует РИА "Новости".
"Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные изменения, у нас ещё много, очень много нерешённых проблем. Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населённых пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. А в регистратурах часто ещё встречается и хамство", — заявил Путин на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
По мнению президента, в стране предстоит создать действительно современную систему здравоохранения, причём на всех уровнях — от первичного звена до федеральных клиник, систему, которая соответствует самым высоким мировым стандартам.
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