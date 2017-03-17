Калининградский Центр диагностики рака испытывает дефицит кадров

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Спросите Алиханова: журналисты передадут главе региона вопросы своих читателей
16 марта 201720:58
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Слово "рак" предполагает наличие нескольких тысяч заболеваний. Благодаря этой лаборатории мы можем очень чётко понять, с каким видом опухоли мы имеем шанс встретиться и как мы должны его лечить, потому что от этого зависит подбор химиотерапии, от этого зависит выбор оперативного вмешательства", — отмечает Александр Кравченко, главный внештатный онколог минздрава Калининградской области.
Раньше мы делали окраску вручную, вот такая батарея из нескольких стаканчиков стояла на столе у лаборанта. Сейчас мы можем в день где-то до 300–500 стёкол при необходимости покрасить", — рассказал Владимир Ермаков, заведующий патологоанатомическим отделением Калининградской областной клинической больницы.
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