Калининградский Центр диагностики рака испытывает дефицит кадров

В лаборатории калининградского Центра диагностики рака сейчас работает всего семь врачей-гистологов. Об этом сообщает Общественное российское телевидение.



Центр испытывает дефицит кадров, потому руководство надеется, что в ближайшее время удастся пригласить ещё троих специалистов из других регионов. Тем не менее если раньше врачи и пациенты ждали результатов анализов от двух до четырёх месяцев, то сейчас здесь определяются с точным диагнозом за 3–9 дней.



Слово "рак" предполагает наличие нескольких тысяч заболеваний. Благодаря этой лаборатории мы можем очень чётко понять, с каким видом опухоли мы имеем шанс встретиться и как мы должны его лечить, потому что от этого зависит подбор химиотерапии, от этого зависит выбор оперативного вмешательства", — отмечает Александр Кравченко, главный внештатный онколог минздрава Калининградской области.



Деньги на новую гистологическую и цитологическую лабораторию (почти 250 миллионов рублей) выделили из федерального бюджета. 60% этой суммы пошли на приобретение оборудования — мощные микроскопы с видеокамерами, выводящими изображение на монитор, систему пневмопочты, которая доставляет материалы на исследование прямо из операционных, инновационную аппаратуру для цитологии.



Раньше мы делали окраску вручную, вот такая батарея из нескольких стаканчиков стояла на столе у лаборанта. Сейчас мы можем в день где-то до 300–500 стёкол при необходимости покрасить", — рассказал Владимир Ермаков, заведующий патологоанатомическим отделением Калининградской областной клинической больницы.