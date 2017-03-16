В 2016 году на оплату больничных калининградцев потратили почти 1 млрд рублей

В 2016 году калининградцам выплатили пособий по временной нетрудоспособности на сумму 994,8 млн рублей. Это на 3,1% больше, чем в 2015 году, сообщает пресс-служба регионального Фонда социального страхования.

В среднем один больничный день в прошлом году стоит 615 рублей, что на 8,9% больше, чем в 2015 году. При этом, калининградцы стали реже болеть — 148 933 случая временной нетрудоспособности, сократилось и количество дней, проведённых на больничном. В общей сложности жители области проболели 1,6 млн дней.

Уровень нетрудоспособности составил 481 день на 100 работающих, что на 2,6 процента больше уровня прошлого года. Ежедневно по причине временной нетрудоспособности в области в среднем не работали 4 428 человек, на оплату листков нетрудоспособности региональное отделение ФСС каждый день расходовало 2,7 млн рублей.

Расходы на пособие по беременности и родам увеличились на 1,9 процента в сравнении с 2015 годом, и составили 545,9 млн рублей. Количество случаев – 6 850 и дней нетрудоспособности по беременности и родам – 937 672 уменьшилось на 6,6 и 6,7% соответственно. Среднедневное пособие по беременности и родам увеличилось на 9,2% до 582 рублей.