Баринов: главврачи должны сами воспитывать себе преемников

Каждый главврач любого медицинского учреждения в Калининградской области должен сам воспитать себе преемника. Об этом в понедельник, 13 марта, во время пресс-конференции заявил врио вице-губернатора Илья Баринов.



По словам чиновника, в дополнительных соглашениях, которые уже с этой недели начнут заключать с калининградскими главврачами, будет прописан пункт о показателях, связанных "воспитанием преемников".



У каждого главврача должен в резерве всегда быть следующий главврач. Последние конкурсы показали, что с воспитанием преемников — беда. У нас система должна быть с высокой внутренней конкуренцией. Только тогда мы придём к качественному здравоохранению. Пока внутренней конкуренции нет и пока всех всё устраивает, и качество соответствующее", — сообщил Баринов.



Врио вице-губернатора отметил, что "замкнутость" системы и отсутствие стимулов к саморазвитию приводит к тому, что медики не стремятся повышать качество оказываемых ими услуг.



По всей видимости, всех сейчас устраивает то, что есть два оперирующих хирурга, таких высококлассных, а все остальные — в подмастерьях. У нас на программе "Позиция", когда Антон Андреевич (Алиханов — Прим. ред.) общался по поводу вопросов здравоохранения, подошёл студент и говорит: "Вот мы заканчиваем мединститут и, когда приходим в больницу, сидим в коридоре". То есть молодёжь не пускают оперировать. Это в моём понимании категорически неправильно. У будущих врачей пропадает всякая мотивация развиваться и вообще что-то делать. Так вот привыкли", — заключил чиновник.