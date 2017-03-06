Опрос: большинство россиян доверяют врачам и народной медицине и не доверяют гомеопатам и экстрасенсам

Большая часть жителей России доверяет народной медицине и обычным врачам. Почти у всех дома есть градусники и лекарства от простуды. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого "Левада-центром".



О доверии врачам заявили 67% респондентов. О недоверии — 28% граждан. Затруднились ответить 4% опрошенных.



Народной медицине доверяют 52% респондентов, не доверяют — 41%, ещё 7% опрошенных затруднились ответить. Восточной медицине доверяют 30% россиян, не доверяют — 52% респондентов, ещё 18% не смогли ответить на вопрос.



О доверии гомеопатам сказали 16% опрошенных, не доверяют им 64% россиян, принимавших участие в опросе, затруднились ответить 20% россиян. Экстрасенсам доверяют 9% респондентов, не доверяют — 82% опрошенных. Затруднились ответить 11% россиян.