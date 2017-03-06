Опрос: большинство россиян доверяют врачам и народной медицине и не доверяют гомеопатам и экстрасенсам
Фото из архива Клопс.ru. Автор: Александр Подгорчук
Большая часть жителей России доверяет народной медицине и обычным врачам. Почти у всех дома есть градусники и лекарства от простуды. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого
"Левада-центром".
О доверии врачам заявили 67% респондентов. О недоверии — 28% граждан. Затруднились ответить 4% опрошенных.
Народной медицине доверяют 52% респондентов, не доверяют — 41%, ещё 7% опрошенных затруднились ответить. Восточной медицине доверяют 30% россиян, не доверяют — 52% респондентов, ещё 18% не смогли ответить на вопрос.
О доверии гомеопатам сказали 16% опрошенных, не доверяют им 64% россиян, принимавших участие в опросе, затруднились ответить 20% россиян. Экстрасенсам доверяют 9% респондентов, не доверяют — 82% опрошенных. Затруднились ответить 11% россиян.
Большая часть жителей страны хранит дома градусники и лекарства от простуды. У 64% опрошенных есть тонометры, у 60% россиян дома хранятся аптечки для оказания первой помощи при травмах. У многих есть лекарства для лечения желудка, сердечно-сосудистых заболеваний, противоаллергические средства. Никаких медицинских приборов и препаратов нет дома у менее чем 1% опрошенных.
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