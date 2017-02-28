За прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели почти пять тысяч жителей Калининградской области
В Калининградской области за неделю, с 20 по 26 февраля 2017 года, с гриппом и ОРВИ в стационары обратились 4 857 жителей области (более трёх тысяч из них — дети в возрасте до 14 лет). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
При этом показатель заболеваемости во всех возрастных группах ниже порогового уровня на 50%. За неделю в инфекционные стационары госпитализировали 50 заболевших, из них 46 детей в возрасте до 14 лет.
Обследовав 69 человек, врачи лабораторно подтвердили 18 случаев гриппа А(H3N2), 9 случаев гриппа В, а также случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции.
До сих пор в области приостановлены учебные занятия в пяти классах двух школ и в двух группах двух детских дошкольных учреждений.
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