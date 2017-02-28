Подозревали аппендицит, а оказался рак: в Калининграде собирают деньги семилетней девочке с нефробластомой

В Калининграде собирают деньги для поддержки семилетней Иры Азаровой, которой диагностировали рак почки. Об этом сообщили в благотворительном центре "Верю в чудо".



Ире диагностировали нефробластому (опухоль Вильямса) — это, к сожалению, самое распространенное злокачественное новообразование мочеполового тракта у детей. Однако девочке повезло: опухоль обнаружили на первой стадии, что само по себе огромная редкость.



"Началось с того, что Ириша пожаловалась на резкую боль в животике, справа. Заподозрив аппендицит, сразу же обратились в детскую областную больницу, тут сделали УЗИ. Врачи сказали, что есть новообразование в почке, и дали квоту на обследование в клинику Блохина, в Москву, — рассказывает Константин, папа девочки. — Уже через неделю в Москве диагноз подтвердили. Для нас это было шоком: серьезных проблем со здоровьем у дочери никогда не было. Предоперационная химиотерапия — Ира перенесла её тяжело; сама операция — уже в январе этого года; больница, капельницы, процедуры, слёзы, страх, боль… Борьба за здоровое будущее даётся непросто, но выбора нет".\

Фото благотворительного центра "Верю в чудо"

На данный момент девочка вместе с мамой находится в Москве, в ожидании постоперационной химиотерапии, после которой врачи будут дальше определять тактику лечения.



"Больше всего девочка мечтает сменить больничные стены на родные, быть скорее рядом с мамой и папой, пойти 1 сентября в школу", — говорят волонтёры.



Лечение оплачивается по квоте. Тем не менее проезд в столицу, проживание на время лечения (а жить приходится хотя и в самой бюджетной, но всё же гостинице), дополнительные лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, но являющиеся таковыми, а также обследования родители вынуждены оплачивать сами. При этом мама девочки находится в декрете по уходу за младшим ребенком (у Иры подрастает сестричка, ей всего 3 годика), а потому работать не может. Средств у молодых родителей не хватает, потому благотворительный центр "Верю в чудо" обращается за помощью к неравнодушным людям.