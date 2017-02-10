Главный инфекционист региона: Беременные калининградки перестали бояться прививок

Беременные калининградки перестали бояться делать прививки. Об этом в пятницу, 10 февраля, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил главный инфекционист региона Игорь Иванов.

По его словам, в последнее время всё больше жителей области прививаются от гриппа перед началом эпидсезона. Особенно радует медиков тот факт, что наконец перестали отказываться от вакцинации беременные женщины, которые всегда очень боялись осложнений после этой процедуры.

"Отрадно, что в этом году привилось больше 500 беременных женщин. Они уже не боятся. Кстати, за последние 10 лет в регионе из-за осложнений не погибла ни одна беременная", — подчеркнул Иванов.

Инфекционист посоветовал никому не пренебрегать прививками от самых распространённых вирусов и инфекций.

"От менингококка, стрептококка, гемофильной инфекции, коклюша, дифтерии и столбняка надо обязательно прививаться. В общем, от всего, с чем мы сталкиваемся в жизни, — перечислил Иванов. — Я сам, например, по осени прививаюсь не только от гриппа, но и от пневмококка — чтобы пневмонию не заработать".