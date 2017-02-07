В одном из калининградских лицеев ученица заболела гепатитом А

В городском лицее МАУ ШИЛИ зафиксировали появление гепатита А. Об этом сообщили в пресс-служба администрации Калининграда.



"Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в конце прошлой недели информировал руководство МАОУ ШИЛИ о том, что, по предварительному диагнозу, ученица одного из 10-х классов лицея заболела вирусным гепатитом А. Администрация незамедлительно провела противоэпидемические мероприятия во исполнение предписания Роспотребнадзора", — отметили в мэрии.



В кабинете, который посещала заболевшая девочка, проводят дезинфекцию с 12 января по настоящее время. На 7 февраля запланирована заключительная обработка лицея (учебных кабинетов, обеденного зала, санитарных узлов, других мест общего пользования) силами специализированной организации ООО "Дезинфекция". Фельдшер лицея провела беседы с персоналом и обучающимися о мерах профилактики заражения гепатитом А и проводит наблюдение за одноклассниками девочки, другими лицеистами и персоналом.



Ситуация в МАОУ ШИЛИ находится на контроле администрации города и руководителя учреждения.