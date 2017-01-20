В России только каждый пятый онкобольной идёт к врачу на ранних стадиях

В России только пятая часть онкобольных обращаются к врачам на ранних стадиях заболевания. Такую статистику привёл заведующий отделением клинической фармакологии РОНЦ имени Блохина Сергей Тюляндин, пишет РИА "Новости".



При этом количество пациентов в стационарах страны сейчас превышает три миллиона человек. По мнению врачей, возможности лечения улучшаются и большее число пациентов выздоравливает.



"Сегодня 40% больных, у которых устанавливается онкологическое заболевание, устанавливается на очень поздних стадиях — третьей и четвертой… И только очень небольшой процент больных — каждый пятый пациент — приходит к нам в тот момент, когда опухоль находится на первой стадии. И только первая стадия может считаться ранней стадией заболевания", — отметил Тюляндин на пресс-конференции.