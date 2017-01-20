Калининградцу пришлось лечиться в Санкт-Петербурге после неудачной операции в местной клинике

Калининградец пострадал от некачественной медицинской помощи, оказанной сразу в двух медучреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда, не сообщив, однако, названий этих учреждений.



В одно из них истец был госпитализирован в феврале 2015 года с диагнозом "ложный сустав правой кисти" (патологическое состояние, сопровождающееся нарушением непрерывности трубчатой кости и возникновением подвижности в несвойственных ей отделах). Мужчину прооперировали, однако его состояние только ухудшилось. Лечащий врач рекомендовал пациенту пройти курс процедур во втором учреждении, однако после терапии боли только усилились, рука постепенно онемела.



Истец неоднократно обращался к лечащему врачу, однако тот не назначил никакого лечения, не рекомендовал обратиться в другое медицинское учреждение.



Летом 2015 года мужчина самостоятельно обратился в больницу Санкт-Петербурга, где ему объяснили, что винт в руке был установлен неправильно. Мужчину снова прооперировали, после чего он обратился в суд.

Районный суд постановил заплатить пострадавшему пациенту тысячу рублей — 40 тысяч с первого учреждения и 1,5 тысячи — со второго.