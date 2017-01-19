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Главная Новости Здоровье

СМИ: инфекционная больница не принимает больных гепатитом из-за большого наплыва гриппующих

16:01
  261 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В больницах Калининграда приходится устанавливать дополнительные койки: резко начался наплыв больных с тяжелыми формами гриппа и осложнениями после перенесенной инфекции, пишет "Комсомольская правда в Калининграде". По данным издания, нет свободных мест в детском инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы, пульмонологических отделениях городской больнице № 3 на улице Генделя и областной клинической больнице. Главный удар принимает на себя областная инфекционная больница.

"В нашем стационаре развернуто 175 коек, включая дополнительные места, — рассказывает главный внештатный инфекционист региона Игорь Иванов. — С нового года мы уже не принимаем больных гепатитами и циррозами, направляем их в городскую больницу № 1. В основном принимаем детей — начиная с четырехлетнего возраста — и взрослых до 100 лет. Пока эпидемия не объявлена, но налицо резкий подъем заболеваемости. Больница перегружена. Знаете, 20 лет назад у нас было 420 коек, а население области было меньше, чем нынче. Но после оптимизации койко-места сократили более чем вдвое. Поэтому есть трудности. Работаем с максимальным напряжением".

По словам медиков, к ним поступает много пожилых и людей среднего возраста с осложнением — воспалением легких. При этом после гонконгского гриппа пневмонии протекают в более легкой форме, чем при свином гриппе, который бушевал в предыдущие годы.

"Очень много пневмоний — как осложнений после перенесенного гонконгского гриппа, бывают бронхиты, гаймориты и синуситы, — рассказал Игорь Иванов. — Поражений головного мозга, центральной нервной системы в форме менингитов пока не было, как и летальных исходов. В 2009 году от свиного гриппа у нас умерла девочка, у нее было ожирение и сахарный диабет. Хочу отметить, что подавляющее большинство наших пациентов не сделало вовремя прививки от этой инфекции. Назначаем им препараты прямого противовирусного действия".

О том, сколько стоит бюджету один день лечения больного гриппом или ОРВИ в стационаре и как лучше перенести грипп, читайте в статье "Комсомольской правды в Калининграде". Напомним, на этой неделе в Калининградской области число больных гриппом и ОРВИ резко увеличилось на 17%.

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