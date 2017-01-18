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Главная Новости Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, какая температура воздуха должна быть в школах и детсадах

14:52
  586 3
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Роспотребнадзоре рассказали, ниже какой температуры не должен быть воздух в помещениях, в которых находятся дети.

Так, по требованиям СанПиНа, в общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

+18 ... 24 °C — в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;
+ 17 ... 20 °C — в  спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;
+ 20 ... 24 °C — в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;
+ 20 ... 22 °C — в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала;
+ 19 ... 21 °C — в санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные — во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

+ 22 ... 24 °C — приёмные, игровые ясельных групповых ячеек;
+ 21 ... 23 °C — приёмные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;
+ 19 ... 20 °C — спальни всех групповых ячеек;
+ 22 ... 24 °C — помещения медицинского назначения;
+ 25 ... 26 °C — раздевалка с душевой бассейна.

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

Если микроклимат в помещениях не соответствует гигиеническим нормативам, управление Роспотребнадзора применяет меры административного воздействия — вплоть до приостановления деятельности.

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3 комментария Правила комментирования

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maskoLuba
maskoLuba #
15:49
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
Ответить Цитировать
maskoLuba
maskoLuba #
15:50
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
Ответить Цитировать
maskoLuba
maskoLuba #
15:53
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
Ответить Цитировать

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