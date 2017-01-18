В Роспотребнадзоре рассказали, какая температура воздуха должна быть в школах и детсадах

В Роспотребнадзоре рассказали, ниже какой температуры не должен быть воздух в помещениях, в которых находятся дети.



Так, по требованиям СанПиНа, в общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:



+18 ... 24 °C — в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;

+ 17 ... 20 °C — в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;

+ 20 ... 24 °C — в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;

+ 20 ... 22 °C — в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала;

+ 19 ... 21 °C — в санитарных узлах и комнатах личной гигиены.



Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные — во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.



Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.



В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:



+ 22 ... 24 °C — приёмные, игровые ясельных групповых ячеек;

+ 21 ... 23 °C — приёмные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;

+ 19 ... 20 °C — спальни всех групповых ячеек;

+ 22 ... 24 °C — помещения медицинского назначения;

+ 25 ... 26 °C — раздевалка с душевой бассейна.



Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.



Если микроклимат в помещениях не соответствует гигиеническим нормативам, управление Роспотребнадзора применяет меры административного воздействия — вплоть до приостановления деятельности.