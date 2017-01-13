В Минздраве порекомендовали калининградцам чаще жаловаться в территориальный фонд ОМС
Калининградцы могут добиваться должного качества медицинского обслуживания не напрямую через Минздрав, а обращаясь в страховую компанию. Такое предложение озвучила врио министра здравоохранения области Людмила Сиглаева 13 января в эфире радиостанции "Комсомольская правда — Калининград".
"Сегодня у наших застрахованных граждан получился чёткий рычаг управления, причём даже не через министерство. Страховой колл-центр нашего территориального фонда работает с прошлого года. Все застрахованные имеют возможность позвонить до 16:00 (а в остальное время ведётся запись обращения на автоответчик). Потом идёт принятие мер реагирования. Я предлагаю всем калининградцам пользоваться этим, потому что страховые представители обязаны отвечать за качество медобслуживания, которое гарантировано законом", — обратилась к гражданам Сиглаева.
Она подчеркнула, что если участились обращения от пациентов о том, что кто-то не может записаться к специалисту или встать на учёт, то к решению проблемы обязательно должны подключаться представители территориального фонда ОМС, которые сейчас даже открывают свои рабочие места в калининградских медучреждениях.
"Если пациент несколько раз с высоким давлением попал в поле зрения врача и при этом с ним не работают как с диспансерной группой, то эти сотрудники-страховики будут накладывать штраф на учреждение", — заключила Сиглаева.
Телефон контакт-центра ТФОМС Калининградской области — 8 - 800-250-91-22.
Телефон горячей линии ТФОМС Калининградской области — (4012)95-45-51.
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