В отделении неврологии БСМП почти вдвое увеличили количество коек

В Калининграде Больница скорой медицинской помощи увеличила количество коек в неврологическом отделении до 50 штук. Ранее из было на 20 меньше. Об этом в четверг, 12 января, рассказала главный врач БСМП Елена Кучеренко.

"Количество пациентов с сосудистой патологией головного мозга растёт, поэтому увеличение числа коек и создание палаты интенсивной терапии были жизненной необходимостью. Также произошло перераспределение потоков внутри больницы, и на сегодняшний день речи об очередях на госпитализацию нет", — сообщила Кучеренко.