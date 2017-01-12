В отделении неврологии БСМП почти вдвое увеличили количество коек
Фото Александра Подгорчука
В Калининграде Больница скорой медицинской помощи увеличила количество коек в неврологическом отделении до 50 штук. Ранее из было на 20 меньше. Об этом в четверг, 12 января, рассказала главный врач БСМП Елена Кучеренко.
"Количество пациентов с сосудистой патологией головного мозга растёт, поэтому увеличение числа коек и создание палаты интенсивной терапии были жизненной необходимостью. Также произошло перераспределение потоков внутри больницы, и на сегодняшний день речи об очередях на госпитализацию нет", — сообщила Кучеренко.
Она также отметила
, что в 2017 году повышение квалификации пройдут двенадцать специалистов медицинского учреждения. Они будут направлены в Москву и Санкт-Петербург.
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