В 2017 году БСМП отправит 12 врачей на обучение в Москву и Санкт-Петербург

Калининградская больница скорой медицинской помощи отправит в текущем году на обучение в Москву и Санкт-Петербург 12 врачей. Об этом в четверг, 12 января, во время рабочего выезда врио министра здравоохранения Калининградской области Людмилы Сиглаевой рассказала главный врач БСМП Елена Кучеренко.

"Сейчас прошла бригада из четырёх человек обучение в Санкт-Петербурге по вопросам экстренной травматологии. Направляется специалист на рабочее место в Москву по разделу нейрохирургии. И в 2017 году планируется отправка на обучение ещё трёх бригад по четыре специалиста в каждой бригаде", - сообщила Кучеренко.