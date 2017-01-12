В 2017 году БСМП отправит 12 врачей на обучение в Москву и Санкт-Петербург
Калининградская больница скорой медицинской помощи отправит в текущем году на обучение в Москву и Санкт-Петербург 12 врачей. Об этом в четверг, 12 января, во время рабочего выезда врио министра здравоохранения Калининградской области Людмилы Сиглаевой рассказала главный врач БСМП Елена Кучеренко.
"Сейчас прошла бригада из четырёх человек обучение в Санкт-Петербурге по вопросам экстренной травматологии. Направляется специалист на рабочее место в Москву по разделу нейрохирургии. И в 2017 году планируется отправка на обучение ещё трёх бригад по четыре специалиста в каждой бригаде", - сообщила Кучеренко.
Ранее Людмила Сиглаева говорила
, что в рамках реконструкции БСМП на территории учреждения будут построены новые парковки. Сотрудники учреждения и пациенты будут оставлять машины на разных стоянках.
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