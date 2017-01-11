Калининградской станции переливания крови срочно требуются доноры первой группы
Калининградской станции переливания крови срочно требуется донорский материал. Как сообщили Клопс.Ru в самой станции, за декабрь 2016 года и в первые дни 2017 года в лечебных учреждениях региона резко возросла потребность в крови и на станции существенно истощились запасы.
"В день больницы забирали по 17 пакетов, давно такого не было", — рассказала специалист по пропаганде донорства Наталья Юрченко.
Сейчас для пополнения запасов срочно нужна донорская кровь I группы с положительным и отрицательным резус-фактором.
Доноров ждут по адресу г. Калининград, ул. Чкалова, 29, с 07:30 до 12:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
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