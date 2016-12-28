В калининградской больнице откроют отделение трансплантации почек
В Калининграде собираются открыть отделение для трансплантации почек. Как пишет "Комсомольская правда в Калининграде", с таким предложением выступил директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия.
Уточняется, что отделение собираются открыть на базе Калининградской областной клинической больницы.
"Областная больница — это современное многопрофильное лечебное учреждение с большим потенциалом и хорошим оборудованием, — отметил Могели Хубутия. — Думаю, можно рассмотреть вопрос о целесообразности открытия на базе больницы отделения трансплантации почек".
Врач считает, что для отделения трансплантации почек в больнице уже есть всё необходимое.
"Это успешно функционирующее отделение нефрологии и центр гемодиализа, а также очень хорошая техническая составляющая. Кроме того, существует высокая потребность у населения в получении такого рода медицинской помощи", — отметил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
Могели Хубутия обещал оказывать в процессе данной работы помощь и содействие.
Напомним, ранее сообщалось
, что в Калининграде появится центр женского здоровья — тоже на базе областной клинической больницы.
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