В калининградской больнице откроют отделение трансплантации почек

В Калининграде собираются открыть отделение для трансплантации почек. Как пишет "Комсомольская правда в Калининграде", с таким предложением выступил директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия.



Уточняется, что отделение собираются открыть на базе Калининградской областной клинической больницы.



"Областная больница — это современное многопрофильное лечебное учреждение с большим потенциалом и хорошим оборудованием, — отметил Могели Хубутия. — Думаю, можно рассмотреть вопрос о целесообразности открытия на базе больницы отделения трансплантации почек".



Врач считает, что для отделения трансплантации почек в больнице уже есть всё необходимое.



"Это успешно функционирующее отделение нефрологии и центр гемодиализа, а также очень хорошая техническая составляющая. Кроме того, существует высокая потребность у населения в получении такого рода медицинской помощи", — отметил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского.



Могели Хубутия обещал оказывать в процессе данной работы помощь и содействие.