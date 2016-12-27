Вице-премьер: Со второй половины 2017 года валокордин будут продавать по рецепту

Валокордин в российских аптеках начнут продавать по рецептам уже со второго квартала 2017 года. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Хлопонин, пишет ТАСС.



"Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, — сообщил он журналистам. — Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту".



Вице-премьер добавил, что в данный момент идёт дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зелёнку и другие спиртосодержащие препараты.



"Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно", — заявил Хлопонин.