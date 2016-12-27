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Главная Новости Здоровье

Стало известно, как региональные медучреждения будут работать в праздники (список, телефоны)

09:32
  402 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили, как в период новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, будут работать региональные медучреждения.

В поликлиниках 2, 4 и 6 января 2017 года будет организована работа дежурной службы и службы неотложной помощи.

Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 03 и 112.

Также круглосуточно работает горячая линия регионального Минздрава. Телефон: 676-006.

Номера телефонов медицинских организаций, оказывающих стационарную, специализированную медицинскую помощь, а также учреждений родовспоможения, по которым можно получить информацию в праздничные и выходные дни:
 
1.
ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области"
578-666
578-602
592-903 – экстренное приемное отделение
592-906 – приемное отделение кардиологического корпуса
2.
ГБУЗ Калининградской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"
466-989
534- 556 – стол справок
531-276 – травмпункт
3.
ГБУЗ Калининградской области "Центральная городская клиническая больница"
647- 553
648-023 – травмпункт
4.
ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области"
213-256 – стол справок
217-680
210-578 – травмпункт
5.
ГБУЗ Калининградской области "Городская больница № 1"
218-679
6.
ГБУЗ Калининградской области «Городская больница № 2"
307-422
7.
ГБУЗ Калининградской области "Городская больница № 3"
935-062
8.
ГБУЗ  "Психиатрическая больница Калининградской области № 1"
464-555
9.
ГБУЗ  "Психиатрическая больница Калининградской области № 2"
739-457
10.
ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области"
531-180
11.
ГБУЗ "Противотуберкулёзный диспансер Калининградской области"
963-085
12.
ГБУЗ  "Наркологический диспансер Калининградской области"
469-855
531-908
531-024
13.
ГАУ Калининградской области "Региональный перинатальный центр"
362-333
313-233
313-222
14.
ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области № 1"
460-686
461-350
15.
ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области № 3"
645-916
686-821
16.
ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области № 4"
216-653
215-607
 
 

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