Стало известно, как региональные медучреждения будут работать в праздники (список, телефоны)

В Министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили, как в период новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, будут работать региональные медучреждения.



В поликлиниках 2, 4 и 6 января 2017 года будет организована работа дежурной службы и службы неотложной помощи.



Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 03 и 112.



Также круглосуточно работает горячая линия регионального Минздрава. Телефон: 676-006.



Номера телефонов медицинских организаций, оказывающих стационарную, специализированную медицинскую помощь, а также учреждений родовспоможения, по которым можно получить информацию в праздничные и выходные дни: