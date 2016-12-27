Стало известно, как региональные медучреждения будут работать в праздники (список, телефоны)

В Министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили, как в период новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, будут работать региональные медучреждения.
В поликлиниках 2, 4 и 6 января 2017 года будет организована работа дежурной службы и службы неотложной помощи.
Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 03 и 112.
Также круглосуточно работает горячая линия регионального Минздрава. Телефон: 676-006.
Номера телефонов медицинских организаций, оказывающих стационарную, специализированную медицинскую помощь, а также учреждений родовспоможения, по которым можно получить информацию в праздничные и выходные дни:
|
1.
|
ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области"
|
578-666
578-602
592-903 – экстренное приемное отделение
592-906 – приемное отделение кардиологического корпуса
|
2.
|
ГБУЗ Калининградской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"
|
466-989
534- 556 – стол справок
531-276 – травмпункт
|
3.
|
ГБУЗ Калининградской области "Центральная городская клиническая больница"
|
647- 553
648-023 – травмпункт
|
4.
|
ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области"
|
213-256 – стол справок
217-680
210-578 – травмпункт
|
5.
|
ГБУЗ Калининградской области "Городская больница № 1"
|
218-679
|
6.
|
ГБУЗ Калининградской области «Городская больница № 2"
|
307-422
|
7.
|
ГБУЗ Калининградской области "Городская больница № 3"
|
935-062
|
8.
|
ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 1"
|
464-555
|
9.
|
ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 2"
|
739-457
|
10.
|
ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области"
|
531-180
|
11.
|
ГБУЗ "Противотуберкулёзный диспансер Калининградской области"
|
963-085
|
12.
|
ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области"
|
469-855
531-908
531-024
|
13.
|
ГАУ Калининградской области "Региональный перинатальный центр"
|
362-333
313-233
313-222
|
14.
|
ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области № 1"
|
460-686
461-350
|
15.
|
ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области № 3"
|
645-916
686-821
|
16.
|
ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области № 4"
|
216-653
215-607
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