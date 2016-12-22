В городской больнице № 1 Калининграда открыта вакансия главврача

В городской больнице № 1 Калининграда сейчас вакантно место главного врача. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.



От кандидатов, которые хотят возглавить горбольницу, требуется высшее профессиональное образование по специальностям "лечебное дело", "педиатрия", "медико-профилактическое дело", "стоматология", а также послевузовское профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" или высшее профессиональное (экономическое, юридическое) образование и специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении, а также стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.



Будущий руководитель больницы должен уже иметь опыт руководства программами и проектами в области здравоохранения, предоставить авторские концепции, разработки, программы и проекты, уверенно пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, а также обладать лидерскими качествами, инициативностью, ответственностью, коммуникабельностью, уметь работать в команде.



Кроме того, соискатель должен знать законы и Конституцию РФ.



Желающие поучаствовать в конкурсе могут принести документы по адресу: г. Калининград, ул. Д. Донского, д. 1, каб. 134, в рабочие дни — с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Контактный телефон: 59-94-43.



Результаты отборочных мероприятий будут размещены на сайте правительства Калининградской области http://gov39.ru/ , в разделе "Результаты".