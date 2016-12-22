"Боярышник" и валокордин начнут продавать только по рецептам
В России хотят ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник". Как заявил занимающийся алкогольным регулированием вице-премьер Александр Хлопонин, эти препараты будут продавать только в аптеках и исключительно по рецептам, в небольших упаковках, пишет РИА Новости.
"Что касается медицинских препаратов — безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей. Зачем спиртосодержащие настойки в таре, в которой пол-литра? Мне кажется, это несерьёзно. Поэтому будут ограничения и по таре, и по местам продажи: это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах", — сказал Хлопонин.
Чиновник считает, что продажа валокордина по рецептам не вызовет проблем у пациентов.
"Валокордина надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то эффект. У тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель — это на сколько хватит?" — говорит Хлопонин.
Напомним, в Иркутске произошло массовое отравление
концентратом для ванн "Боярышник". От отравления погибли несколько десятков человек.
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