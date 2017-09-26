Лайкнул "Владимирский централ" — и не получил кредит: в Сбербанке рассказали, как будут проверять заёмщиков

Со следующего года Сбербанк по-новому будет оценивать потенциальных клиентов, определяя, можно ли им выдавать кредит. В числе прочего планируется анализировать поведение заёмщиков в социальных сетях. Об этом сообщает meduza.io со ссылкой на старшего вице-президента Сбербанка Александра Ведяхина.

По словам топ-менеджера, новые приёмы оценки благонадёжности клиента необходимы для того, чтобы составить максимально полное представление о нём. "Если он лайкает тюремные чётки и "Владимирский централ", то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть", — цитирует Ведяхина издание. Новый метод — психометрический скоринг — разработан польским исследователем Михаилом Косински, уточнил вице-президент.

Сегодня Сбербанк тестирует пилотный проект, сообщил Ведяхин. В нём участвует ограниченное число клиентов, согласившихся на эксперимент. Вице-президент подчеркнул, что банк действует исключительно в соответствии с законом о защите персональных данных.