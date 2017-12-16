Life: в Калининграде появился ломбард, в котором можно заложить биткоины

В Калининграде появился криптоломбард, в котором можно заложить битоины. Об этом сообщает Life

По сведениям источника, ломбарды, принимающие в залог виртуальную валюту, с начала декабря работают уже в нескольких крупных российских городах. В списке, среди прочих, — Москва, Екатеринбург, Калининград.

По информации Life, в криптоломбардах договор на хранение биткоинов заключается между двумя физическими лицами, а не с юридическим лицом, как это происходит в обычном ломбарде. Дело в том, что криптовалюты как объект сделки отсутствуют в российском законодательстве, и их обращение никак не регулируется. Поэтому юридически деньгами не считаются. В случае кражи биткоинов обращаться в полицию будет бесполезно, предупреждают эксперты.

Ситуация может измениться в 2018 году, когда может появиться закон о статусе криптовалют, пишет Life. По крайней мере вопрос госрегулирования этой отрасли уже активно обсуждается в правительстве. Однако легализация этого рынка тоже может сыграть не на пользу ломбардам.

"Вероятно, криптовалюты будут признаны имуществом, как, например, ценные бумаги, — поясняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, которого цитирует издание. — Предполагается и идентификация владельцев виртуальных валют, регулирование сделок с ними. Это дало бы возможность и официального залога. Правда, лишь для тех, кто готов показать себя как владелец криптовалют. Но проблема в том, что на 80% они обслуживают незаконные операции. И выход из "тени" проблематичен, поскольку в скрытости и анонимности и заключаются основные преимущества криптовалют для пользователей. Поэтому перспективы криптоломбардов очень туманны".