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Главная Новости Экономика

Центробанк принял решение о санации Промсвязьбанка

08:40
  202
Центробанк принял решение провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке. Об этом говорится в сообщении регулятора.
 
ЦБ РФ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Промсвязьбанк". Он предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности. С 15 декабря функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком будет выполнять ООО "Управляющая компания ФКБС".
 
Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. "Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка", — говорится в сообщении.

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