Центробанк принял решение о санации Промсвязьбанка

Центробанк принял решение провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Промсвязьбанк". Он предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности. С 15 декабря функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком будет выполнять ООО "Управляющая компания ФКБС".

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. "Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка", — говорится в сообщении.