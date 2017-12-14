Облдума: дефицит регионального бюджета в 2018 году составит 2,4 млрд рублей

Дефицит бюджета в Калининградской области в 2018 году составит 2,4 миллиарда рублей. Такая информация опубликована в четверг, 14 декабря, на сайте региональной думы.

Закон о бюджете области на 2018 год, утверждённый депутатами, предусматривает доходную часть в сумме 100,7 млрд рублей, а расходную – 103,1 млрд. Таким образом, дефицит составит 2,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Кроме того, на заседании были внесены изменения в бюджет 2017 года. По словам министра финансов Виктора Порембского, речь идёт о перераспределении объемов финансирования на реализацию государственных программ Калининградской области.

Так, по программе "Развитие здравоохранения" дополнительно предусмотрено 7,5 млн рублей на погашение задолженности за поставленные лекарства для льготников. В рамках госпрограммы "Социальная поддержка населения" с учетом перераспределения средств будет обеспечена потребность по всем видам выплат гражданам в полном объеме до конца текущего года, уточнил чиновник.

С учетом этих и других изменений доходы областного бюджета на 2017 год составят 99,4 млрд рублей, расходы – 102,8 млрд рублей, дефицит останется на ранее утвержденном уровне и составит 3,4 млрд рублей.

Комментируя бюджет области на 2018 год, председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам Валерий Фролов отметил, что предварительная работа велась очень скрупулезно, поступили поправки от представителей политических партий, прокуратуры, правительства, комитета Думы по социальной политике. Была создана рабочая группа, которая провела два совещания, и в результате в проект закона о бюджете было внесено восемь поправок.

"В них учтено внутреннее перераспределение и перенос расходов с одних позиций на другие в объеме более 250 миллионов рублей. Например, увеличено на 150 миллионов рублей финансирование дополнительных мер по поддержке рождаемости. Увеличен объем средств на первичную медико-санитарную помощь, на материально-техническое обеспечение деятельности лечебно-профилактических учреждений и ремонты этих учреждений, на питание учащихся из малообеспеченных семей в наших общеобразовательных школах, на проектирование полигона ТБО в поселке Круглово, на отлов и содержание безнадзорных животных", – отметил Валерий Фролов.

Сейчас Калининградская область работает с Минфином РФ по вопросам реструктуризации кредитов. По словам Фролова, окончательные условия реструктуризации будут сформированы, вероятно, уже на следующей неделе.