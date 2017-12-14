Эксперты назвали страну ЕС, несущую наибольшие потери из-за антироссийских санкций

Германия несёт самые ощутимые в ЕС торговые потери, связанные с антироссийскими санкциями. Как передаёт "РИА Новости" , об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование Института мировой экономики в Киле.

"Германия несёт почти 40% торговых потерь среди стран Запада, в то время как другие крупные геополитические актёры затронуты в гораздо меньшей степени", — отмечается в исследовании.

В других государствах — членах ЕС и в западных странах торговые потери гораздо ниже. Экспорт Великобритании в Россию упал на 7,9%, Франции — на 4,1%, а США — на 0,6%. Ежемесячный экспорт Германии в РФ в среднем сократился на 727 млн евро. Потери западных стран от ограничения торговли в 2015 году составили 44 млрд долларов. 90% убытков пришлись на ЕС.