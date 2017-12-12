"Ведомости": Путин не будет повышать налоги до выборов

После длившейся около года дискуссии о налоговой реформе правительство РФ пришло к выводу, что в изменениях нет необходимости. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на доклад кабмина президенту Владимиру Путину.

Издание отмечает, что дискуссия о налоговой реформе может продолжиться, но произойдёт это после президентских выборов. Собеседники "Ведомостей" рассказали, что изменения повлекут слишком много проблем, и сослались на то, что никто не знает состав следующего правительства и не решится брать на себя ответственность за непопулярные реформы.

Обсуждаются различные источники дополнительных доходов. В частности, это возможность регионов вводить торговый сбор с оборота вместо налога на движимое имущество и отмена льготной ставки НДС в 10% для части товаров. Представитель Минфина отметил, что в министерстве не видели и не обсуждали таких предложений.