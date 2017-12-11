Банкам порекомендовали стимулировать россиян сдавать монеты

Центробанк порекомендовал банкам стимулировать россиян регулярно сдавать монеты. Это следует из ответов регулятора на вопросы представителей Ассоциации российских банков, сообщают "Ведомости"

"Кредитным организациям рекомендуется проводить работу с клиентами о необходимости сдачи монеты на регулярной основе в кассы кредитных организаций, рассмотреть возможность оснащения помещений кредитных организаций техническими средствами (c монетоприемными модулями), а также их установки в крупных торговых организациях, оптимизировать тарифную политику при осуществлении кредитными организациями операций размена", — говорится в ответе Банка России.

ЦБ отметил, что в России в обращении находится слишком большое количество монет разного номинала. Оно превосходит потребность населения и хозяйствующих субъектов и примерно в полтора раза превышает уровень обеспеченности монетами в Еврозоне.